محافظ المنيا يستقبل وفودا كنسية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم السبت رؤساء الطوائف الارثوذكس والكاثوليك والإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضم كلاً من مجدي ملك، و كريم بدر، وهاني عبد الشهيد وزين الاطناوى وممثلي كافة الكنائس والمطرانيات على مستوى المحافظة.

رحب المحافظ بالآباء المطارنة والقساوسة والوفود المرافقة لهم، مؤكداً أن روح المحبة والأخوة، وعمق العلاقات الطيبة بين أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين تعزز من وحدة النسيج الوطني وتدعم الاستقرار والبناء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب المهنئون ــــ خلال اللقاء ــــ عن تمنياتهم للمحافظ وكافة أبناء المحافظة بعيد أضحى مبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وان يديم المحبة والود بين جميع أبناء مصر من أجل هدف أسمى يسعى فيه جميع المصريين نحو التنمية والرخاء.

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