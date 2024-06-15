مخاوف أمريكية من جرها لحرب مع حزب الله على يد إسرائيل

قال مسؤولون أمريكيون، في تصريحات نشرتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت قلقة بشكل متزايد من خطر توسيع الصراع بين إسرائيل وحزب الله ليصل إلي جميع أنحاء المنطقة.

وأكدوا أن واشنطن تعمل على تقليل المخاطر التي تواجهها القوات الأمريكية في سوريا والعراق والأردن.

وأضاف المسؤولون أن هناك مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من أن إسرائيل قد تجر الولايات المتحدة إلي حرب مع حزب الله في لبنان.

وأوضح المسؤولون إنهم فسروا ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة في الأراضي اللبنانية على أنها إجراء تحضيري لهجوم أوسع، حيث عبروا عن مخاوفهم من أن يبدأ هذا حربا مع حزب الله وأن تطلب إسرائيل دعما من الولايات المتحدة لتحقيق النصر.