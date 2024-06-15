حنان مطاوع تهنئ الحجاج: "لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيًا"

هنَّأت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بنشر صور الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج بجبل عرفات، معربة عن سعادتها بهذة المشاهد المباركة.

وشاركت "حنان" صورة للحجاج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلَّقت: "بسم الله ما شاء الله اللهم ارزق كل مشتاق واغفر لنا جميعًا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيًا".

وكانت قد أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هابي بيرزداي"، بطولة نيللي كريم، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي ويناقش فكرة عمالة الأطفال ومن تأليف وإخراج سارة جوهر.

يذكر ان آخر أعمالها مسلسل "صوت وصورة"، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وحقق العمل ردود أفعال واسعة وقت عرضه، وشارك فيه كل من نجلاء بدر، وليد فواز، مراد مكرم، صدقي صخر، أحمد ماجد، إيمان الشريف وآخرين.