أسوشيتد برس: بايدن يغيب عن قمة أوكرانيا ليوازن بين سياسته الداخلية والخارجية

رأت وكالة أنباء (أسوشيتدبرس) الأمريكية، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخطي حضور قمة أوكرانيا الراهنة في سويسرا يسلط الضوء على متطلبات العام الانتخابي المتنافس التي يواجهها في ظل محاولات التوازن بين أجندة السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية المعقدة أثناء ترشحه ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية أن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس تشارك بدلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة أوكرانيا بسويسرا؛ بالتزامن مع توليها دورًا متزايدًا بحملة بايدن الانتخابية لعام 2024.

وأوضحت في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني- أن هاريس ستنضم إلى زعماء العالم في سويسرا ومن المقرر أيضا أن تلتقي وجهًا لوجه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة رؤية بلاده لإنهاء الأزمة الأوكرانية.