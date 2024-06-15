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السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزامنًا مع العيد.. متابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب بمواقف المنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس اليوم السبت، مواقف سيارات الأجرة (ديرمواس- المنيا، ديرمواس- ملوي، ديرمواس - دلجا ، ديرمواس - القاهرة)، وذلك لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب والحمولة المقررتين، وكذلك مراجعة دفاتر التحصيل حفاظاً على المال العام للدولة.

يأتي ذلك في ضوء رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا توجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء إستمرار الحملات اليومية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة بديرمواس.

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