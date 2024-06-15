تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة دمياط حيث تم تخصيص 86 ساحة لصلاة العيد على رأسها ميدان الساعة في محافظة دمياط حيث سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المباركفي تمام الساعة السادسة صباحا و12 دقيقة .

أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في دمياط

وفي سياق متصل أضاف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز، جارى إعداد وتجهيز مصلى عيد الأضحى المبارك بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لإستقبال سكان المدينة وروادها، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.



وفى السياق ذاته أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلاً من، نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنيةبالجهاز، إستعدادا ً لإستقبال المواطنين فى عطلة عيد الأضحى المبارك وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضارى والجمالى، لإستدامة الخدمات بالمدينة.

أوضح رئيس الجهاز ، أن إدارة الزراعة بالجهاز كثفت فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، وقامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيلة.

كما أعلنت مديرية التموين في دمياط عن شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم ،موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالأوزان والمواصفات المقررة ،وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز ،ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.