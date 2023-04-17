زيارة كاتدرائية السمائيين أبرز نشاط محافظ جنوب سيناء في 24 ساعة

شهدت مدينة شرم الشيخ، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أبرزها زيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، على رأس وفد من القيادات التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بجنوب سيناء، ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة؛ لتهنئة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وأقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ خلال الزيارة، إن روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشًا وشرطة وقيادة.

وتابع المحافظ، إن الشعب المصرى عامة وشعب جنوب سيناء خاصة يعيشون حالياً مناسبات دينية ووطنية معاً تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

من جانبه، رحب أسقف سيناء الجنوبية بالمحافظ والوفد المرافق مقدما التهنئة بشهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر، و عيد تحرير سيناء، معربا عن سعادته الغامرة بتلك الزيارات وتواكب قرب عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة السلام، وأن تعم المحبة والإخاء وتستمر عجلة التنمية، تحت قيادة الزعيم المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، وتفقد السيارات والمعدات بها، وحالة كل منها.

وشدد المحافظ على أعمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، واطلع على أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة للمعدات.

وأشاد المحافظ، خلال التفقد بأعمال التطوير التي تمت مشددا على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتعطل منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة .

كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث بشرم الشيخ.

يشار إلى أن القرية يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.

كما جرى تكريم النائبة ندى الفي ثابت بسالي عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجنوب سيناء.

وذلك خلال حفل إفطار رمضاني أقامه محافظ جنوب سيناء على شرفها على هامش زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وهنأ المحافظ النائبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن التكريم جاء في إطار جهودها المتميزة في مجال المجتمع المدني، وما تقدمه كرئيس لجمعية تهتم بذوي الهمم.

وأهدى المحافظ النائبة درع محافظة جنوب سيناء، والشال البدوي السيناوي.

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