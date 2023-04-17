مسئول أوكراني: روسيا تسقط 170 قذيفة على منطقة خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 46 مرة، حيث أسقطت 170 قذيفة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بوكودين قوله "إن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة والطائرات بدون طيار في الهجوم حيث أصابت القذائف الروسية مناطق سكنية ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بين المدنيين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.