انقلاب سيارة نقل محملة بعلب سمن أعلى طريق شبرا بنها الحر

شهد طريق "بنها - شبرا" الحر، بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة محملة بالسمن، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وجرى رفع آثار الحادث، تجنبًا لوقوع حوادث.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالسمن بطريق "بنها - شبرا" الحر، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

على الفور انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والمقدم مصطفى عطية مدير مرور بنها، إلى موقع الحادث.

وتابع محافظ القليوبية أعمال تطهير الطريق لتأمين حركة السيارات وذلك لتجنب وقوع حوادث على الطريق نتيجة الحادث واطمأن على تسيير الحركة المرورية وعدم وقوع أي إصابات أو خسائر.

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بتوفير لودر محمل بالرمل من اجل التعامل مع تلك العلب وبالفعل جرى رفع آثار تلك السمن الملقى على الطريق.

طريق شبرا بنها الحر

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