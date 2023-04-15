ربة منزل وعشيقها يطعنان على حكم إعدامهما بقتل الزوج لنيته الزواج من غيرها

أودعت ربة منزل وعشيقها، طعنا بالنقض على الحكم الصادر في حقهما، بالإعدام شنقا، لقيامهما بقتل زوج الأولى لانتوائه الزواج من غيرها.

وذكر المحاميان أحمد سمير أنصاري وحسين ياسر كمال، أن من أسباب الطعن بالجناية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 3005 لسنة 2021 كلي حلوان، منها القصور فى التسيب والإستدلال



و قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة، بمعاقبة سيدة وعشيقها بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بقتل زوج الأولى.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9330 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة، أن المتهمان، قتلا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك انتقامًا منه لانتوائه الزواج من غيرها، فبيتت النية وفكرت بروية وأعدت لذلك الغرض سكينًا وسلاحًا ناريًا - سلمته للثاني - وطلبت عونه في تهديد المجني عليه فقبل ذلك.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى استأجرت عقارًا ثم استدرجا المجني عليه وما أن ظفرا به حتى أشهر الثاني سلاحه الناري وساقاه إلى غرفة النوم وما أن دلف إليها فغافلته المتهمة طعنًا برقبته فسقط أرضًا فوالته بالطعنات فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.