وصول ثماني دبابات كندية إلى بولندا تمهيدا لتسليمها إلى أوكرانيا

ذكرت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، يوم الجمعة، إن ثماني دبابات من طراز "ليوبارد-2" كانت أوتاوا قد تعهدت بتسليمها إلى كييف، وصلت إلى بولندا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت وزيرة الدفاع الكندية في تغريدة على تويتر: "وصلت إلى بولندا كل دبابات ليوبارد-2 التي تعهدت كندا بتزويدها لأوكرانيا".

وتابعت: "سنواصل الوقوف إلى جانب كييف، وتزويد الأوكرانيين ما يحتاجون إليه من معدات".

وأعلنت أوتاوا في فبراير الماضي، أنها ستضاعف عدد الدبابات التي وعدت قبل شهر من ذلك بأن تسلمها إلى كييف.

وقدمت ألمانيا وبريطانيا الشهر الماضي لأوكرانيا 18 دبابة "ليوبارد-2" و14 دبابة من طراز "تشالنجر-2"، وكلها مدرعات جاهزة للاستخدام بعدما استكملت القوات الأوكرانية التدرب عليها.

كما تعهدت إسبانيا بتزويد أوكرانيا بست دبابات ليوبارد، وتعهدت الولايات المتحدة بتزويد كييف بنحو 31 دبابة أبرامز، لكنها أشارت إلى تعذر تسليمها قبل الخريف.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.