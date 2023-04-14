«تموين شمال سيناء» يضخ كميات كبيرة من الكعك والبسكويت واللحوم بالأسواق

أكدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء على ضخ كميات من الكعك والبسكويت وحلوى العيد بمعارض «أهلا رمضان» بشمال سيناء بأسعار أقل من أسعار الأسواق وضخ كميات كبيرة من اللحوم والخضروات.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية.

وأضافت «رسلان» أن المديرية تشن حاليا حملات تموينية للمرور على مستوى المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

وبناءً على الدعوة الموجهة من أمانى رسلان مدير عام المديرية بانعقاد الاجتماع الشهري للجمعيات التعاونية بقاعة اجتماعات مديرية التموين من خلال ما يتم من استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك وتم اتخاذ بعض التوصيات لتوفير كعك العيد بقيام الجمعيات الفئوية بشراء كعك العيد عن طريق إصدار بونات من كل جمعية بقيمة مالية محددة بالتعاون مع إحدى محلات بيع الكعك على أن يقوم العضو بسداد القيمة على ثلاث أشهر تيسيرًا على السادة العاملين بالجهات المختلفة وأسرهم.