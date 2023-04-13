وزير الرياضة: فتح مراكز الشباب مجانًا لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية"، عن فتح مراكز الشباب مجانًا للشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم بالمعارض التي تنفذها الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.





ووجه "صبحي" بتقديم كافة التسهيلات والدعم للشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية، وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وآلية تسليط الضوء عليها مما يعززها ويرتقي بها مرة أخري لتعود لسابق عهدها، موضحًا أن الهدف الأسمى لهذا المعرض هو نشر ثقافة العمل الحر لدي الشباب والتشجيع على اظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.

وأضاف وزير الشباب أن إقامة تلك المعارض يُعد استكمالًا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وذلك من خلال رعاية الفنون والصناعات الحرفية اليدوية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب اصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ممن استفادوا من التدريبات التي تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ ٦٠ معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية خلال يناير وفبراير ومارس في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.