الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا تتفقان على جولة جديدة من محادثات السلام في موسكو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على عقد جولة أخرى من محادثات معاهدة السلام في موسكو.

وقالت زاخاروفا في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، إن "موسكو لا تدخر أي جهد بشأن تقديم الدعم اللازم لأذربيجان وأرمينيا من أجل الترتيب لعقد جولة جديدة من محادثات السلام بين باكو ويريفان، وقد وافق الشركاء-أذربيجان وأرمينيا- على اقتراح بشأن عقد جولة أخرى من المحادثات الثنائية على أراضينا".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه "سيتم الإعلان عن موعد المحادثات المحدد فور الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمحادثات بشكل كامل".

وخلفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6500 قتيل من الجانبين، وانتهت باتفاق سلام برعاية موسكو.

لكن مواجهات متقطعة استمرت رغم وجود قوات حفظ السلام الروسية سواء في ناجورنو كاراباخ أو عند الحدود المعترف بها بين البلدين، كما حدث في سبتمبر الماضي.

وتتهم أرمينيا، أذربيجان بضم أراضيها تدريجيا. وكانت يريفان قد تنازلت عن مناطق في كاراباخ ومحيطها لباكو بعد انتهاء الحرب.