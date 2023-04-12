وزيرة البيئة تشيد بجهود الجهات الأمنية في ضبط صاحب واقعة صيد عروس البحر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأمنية فى التوصل إلى صاحب الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لواقعة صيد حيوان الدوجونج البحري " عروس البحر"، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية مشيرة الى انه جارى تحديد توقيت الواقعة ومكانها لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك ردا على تداول عدد من الاخبار والصور بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واقعة وجود صياد داخل مركب صغيرة "فلوكة" وبجواره حيوان الدوجونج البحري والمسمى "عروس البحر " دون أى اشاره لمكان او توقيت الواقعة.

وقالت وزيرة البيئة، في بيان لها، أن الصور المتداولة توثق مخالفة صاحبها وارتكابه جريمة صيد غير قانونية والتسبب في وفاة كائن حي مهدد بخطر الانقراض مما يعد تعدى صارخ على التنوع البيولوجى البحرى ومخالفه تستوجب المساءلة القانونية، لافتة الى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر لإثبات تداول الصور التى تحتوي علي مخالفة بيئة صارخة يعاقب عليها القانون مع استكمال عمليات التحقيق حول الواقعة.

وطالبت بضرورة التكاتف وتعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية والمواطنين مع الوزارة فى حماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى والمشاركة فى رصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ علي التنوع البيولوجي من اجلنا واجل حياة الأجيال القادمة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تنفيذ قانون البيئة وقرارات الوزارة فيما يخص عمليات الصيد مع تنظيم حملات توعوية للتعريف بالتوصيات الصادرة عن وزارة البيئة والتي تصف مخالفات الصيد خاصة تلك التي تعتمد علي استخدام الأدوات والمعدات التي تتسبب في تجريف الحياة البحرية وتؤدي الي استنزاف الموارد الطبيعية لحماية الحياة البحرية لما لها دور هام في التوازن البيئي.

وطالبت الصيادين بالالتزام التام بمواسم وتوقيتات الاغلاق المطلق للصيد للحماية من المسالة القانونية لما لها من مردود إيجابي في تعافي المخزون السمكي واستدامة المصيد مع الحظر الكامل لأنواع معينة من المعدات والأدوات التي لا تتناسب مع بيئة الشعاب المرجانية و تتسبب بشكل مباشر في خطر وتهديد للعديد من الكائنات البحرية والتي تقع فريسة سهلة في مثل هذة الأنوع من الأدوات الصيد وتتسبب في مشكلات واعباء لكافة المجهودات البيئة المبذولة لتوفير الحماية للتنوع البيولوجى.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للعاملين بقطاع المحميات بنطاق البحر الأحمر ، كما وجهت الشكر لكافة الجهات الأمنية علي تحركهم السريع للوصول إلى صاحب واقعة صيد عروس البحر المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فى غضون ساعات من تداول الصور.



جديرا بالذكر ان الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر، (Dugong dugon) هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 متر، ويستدق جمسه عند ذيل متشعب ومسطح أفقياً. له "ذراعان" في شكل زعنفتين مستديرين ، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية البحرية . أضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام. وللذكر قاطعان صغيران يشبهان الناب ، ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة. وبعد حمل يدوم 13 الى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً في الماء ، وتمثل حيوانات الاطوم احد اهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسي علم والتي تعتمد في الأساس علي عوامل التميز في التنوع البيولوجي والطبيعة الفريدة لسواحلها وتعمل كافة المنظمات البيئية علي التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.