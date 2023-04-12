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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. وزير الخارجية يزور أنقرة لمناقشة مسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه،غدا الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالًا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير أبو زيد، بأنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائيًا مغلقًا فور وصول السيد سامح شكرى إلى أنقرة بمشيئة الله، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وزارة الخارجية وزير الخارجية تركيا سامح شكري العلاقات بين مصر وتركيا