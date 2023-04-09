نهائي كأس مصر.. بيراميدز يفقد 3 أوراق رابحة أمام الأهلي

يفقد فريق بيراميدز 3 أوراق رابحة خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي غدا الإثنين، على استاد القاهرة الدولى.

ويغيب عن الفريق السماوي الثنائي علي جبر ومصطفى فتحي للإيقاف، بجانب شريف إكرامي حارس المرمى.

ويعتبر على جبر احد العناصر الأساسية في خط الدفاع الي جانب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، أما مصطفى فتحي يعتبر الورقة الرابحة في تشكيل فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي منذ الانضمام مع التعاون السعودي واحد الحلول السحرية لما ستميتع به مم مهارات كبيرة.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير مساء اليوم وسط حالة من التركيز والحماس على جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.