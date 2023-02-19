سيباستيان ماركو تورك يكتب: الخدع البلاغية.. اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.. والحرب فى أوكرانيا

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:28 م



الإعلان المشترك من الاتحاد السوفيتى والرايخ الألمانى فى 1939 صدر بعد توقيع معاهدة استهدفت تحقيق سلام دائم فى المنطقة وإنهاء حالة الحرب



أى حرب، خاصة إذا كانت غير عادلة، تحتاج إلى مبرر قوى. بالنظر إلى أن المناخ الديمقراطى فى أوروبا قد نضج بشكل كبير منذ الحرب العالمية الثانية، فإن النزاعات المسلحة فى أوروبا لا يمكن تصورها عمليًا. على وجه الخصوص، سيكون من المستحيل إضفاء الشرعية عليها. وكان آخر شخص فعل ذلك هو سلوبودان ميلوسيفيتش فى التسعينيات، فموسكو ليست أوروبا، لكنها مع ذلك تبذل جهودًا واضحة لإيجاد أعذار للحرب. بما أنه لا يمكن إضفاء الشرعية منطقيًا على العدوان، فإن الدعاية الحربية للاتحاد الروسى تتلخص فى سياسة إثارة المشاعر الشعبية بهدف زيادة شعبية الحاكم، مع استمرار الصراع.

بناءً على الأمثلة التاريخية، نرى أن الكرملين يقوم بتحديث النموذج الذى استخدمه الاتحاد السوفيتى فى اللحظات الحاسمة من القرن العشرين. ماذا يعنى ذلك؟ كان "الكومنترن" أحد أهم أحزمة النقل للدولة السوفيتية. ثم قام بعد ذلك بتوحيد الأحزاب الشيوعية فى العالم بأسره، لكنه أكد قبل كل شىء أنها كانت بالكامل على النظام الأيديولوجى لموسكو. ولسنوات عديدة (١٩٣٤-١٩٤٣، حتى تم حله)، كان الأمين العام للمنظمة جورجى ديميتروف، أول الشيوعيين البلغاريين. بين عام ١٩٣٣ ووفاته فى عام ١٩٤٩، احتفظ ديميتروف بمذكرات وصف فيها حياته المهنية المضطربة وكشف الكثير عن أعمال المنظمات الشيوعية الدولية. وحرر هذه الوثيقة المؤرخ إيفو باناك، الأستاذ السابق بجامعة ييل.

كان البروفيسور باناك كريمًا يقوم بمراجعة كتاب شاطىء ١٠١ (Coast ١٠١) الذى نشره مؤلف هذا المقال فى عام ٢٠١٨. وتعد مذكرات ديميتروف مصدرًا مهمًا للمعلومات حول الشيوعية الدولية وستالين وسياسة الاتحاد السوفيتى وبدايات الحرب الباردة.

ويبدو من النص أن ديميتروف فكر وتصرف مثل قيادة الحزب الشيوعى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بشكل أكثر دقة مثل ستالين. حظى محتوى هذا الكتاب الضخم للغاية (أكثر من ١٥٠٠ صفحة) بأهمية كبيرة منذ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢. ويشير إلى أن النظام السوفيتى كان على استعداد لاستخدام الصيغ البلاغية الأكثر روعة لإضفاء الشرعية على حرب غير عادلة، فى هذه الحالة بالذات: العدوان على بولندا (١٩٣٩). ومنذ الهجوم فى أوكرانيا، نواجه مرة أخرى سيناريوهات بلاغية من نفس النوع. تغيرت اللغة قليلًا. لذلك فإن مذكرات ديميتروف هى وثيقة تاريخية ذات وزن وأهمية كبيرة.

دعونا نتذكر: كان ميثاق مولوتوف-ريبنتروب (تحالف بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي) هو الذى جعل الهجوم على بولندا ممكنًا، وبالتالى بداية الحرب العالمية الثانية (١ سبتمبر ١٩٣٩). وقع الاتحاد السوفيتى وألمانيا النازية الاتفاقية بهدف تقسيم مناطق النفوذ، وهى بولندا ودول البلطيق. فى ٧ سبتمبر ١٩٣٩، التقى ستالين ومولوتوف وزدانوف وديميتروف فى الكرملين. تقدم المجلة محتوى المحادثة. يعرّف الخيال الخطابى بولندا على أنها "دولة فاشية" يجب تدميرها. تذكر أن فلاديمير بوتين برر العدوان على أوكرانيا فى فبراير ٢٠٢٢ بنفس المنطق. فى ٧ سبتمبر ١٩٣٩، أكد الجنرال: "اليوم هى دولة فاشية تثقل على الأوكرانيين والبيلاروسيين، إلخ. فى ظل الظروف الحالية، فإن تدمير هذه الدولة يعنى أن هناك دولة أقل فاشية! ما الخطأ إذا أدى إبادة بولندا إلى انتشار النظام الاشتراكى إلى مناطق جديدة وشعوب جديدة؟".

إن حجج ستالين تتعارض مع الواقع. كانت بولندا ديمقراطية برجوازية كلاسيكية. على عكس النازيين والسوفييت، لم يكن لديها تطلعات إمبريالية. استخدم الاتحاد السوفيتى الميثاق لمهاجمة، ليس فقط بولندا، ولكن أيضًا دول البلطيق (١٧ سبتمبر). تشير المجلة إلى: "رسالة إذاعية من مولوتوف حول عبور الجيش الأحمر للحدود بين غرب بيلاروسيا وأوكرانيا الغربية". يكتب ديميتروف دون إحراج أن الاتحاد السوفييتى بدأ باحتلال الأراضى التابعة له بموجب البروتوكول السرى لاتفاقية مولوتوف-ريبنتروب. يجب فهم تقرير ١٧ سبتمبر فى سياق قوله فى ١ سبتمبر، والذى نصه: "اليوم هى دولة فاشية تحت سيطرة الأوكرانيين والبيلاروسيين، إلخ. فى ظل الظروف الحالية، فإن تدمير هذه الدولة يعنى أن هناك دولة أقل فاشية! ما الخطأ إذا أدى إبادة بولندا إلى انتشار النظام الاشتراكى إلى مناطق جديدة وشعوب جديدة؟ (١ سبتمبر ١٩٣٩). لذلك هاجم الاتحاد السوفيتى نفس الشعوب (الأوكرانيين والبيلاروسيين) الذين زعموا، قبل أسبوعين فقط، أنهم قد طغى عليهم سيطرة الفاشيين البولنديين.

فى ٧ سبتمبر، حسب المجلة، وصف ستالين الحرب على النحو التالي: "هذا ما يجب أن يقال للطبقة العاملة: هذه حرب للسيطرة على العالم. إنهم سادة البلدان الرأسمالية الذين يناضلون من أجل مصالحهم الإمبريالية. التدخل بشكل حاسم ضد الحرب والمذنبين بها. وفى الحقيقة، كلمات اليوميات كانت خدعة بلاغية وكذبة فى آن واحد، وهذا ما أثبته الإعلان المشترك الصادر عن الاتحاد السوفيتى والرايخ الألمانى فى ٢٨ سبتمبر ١٩٣٩. ونصه كما يلى: "بعد توقيع المعاهدة اليوم بشكل نهائي. لحل المشاكل الناشئة عن تفكك الدولة البولندية وبالتالى إنشاء أساس آمن لسلام دائم فى المنطقة، تعبر حكومة الرايخ الألمانى وحكومة الاتحاد السوفيتى بشكل متبادل عن قناعتهما بأنه سيكون فى المصلحة الحقيقية لكل الدول إنهاء حالة الحرب. ومع ذلك، إذا استمرت جهود الحكومتين دون جدوى، فسيظهر أن إنجلترا وفرنسا مسؤولتان عن استمرار الحرب".

كانت فكرة أن إنجلترا وفرنسا "مسئولتين عن استمرار الحرب" ثابتة فى تفكير قيادة الاتحاد السوفيتي. لقد أظهرت الأحداث أن هذا كان مجرد حيلة بلاغية تستند إلى سلسلة من الخداع.

فى الواقع، بعد الهجوم على بولندا (١٧ سبتمبر ١٩٣٩)، اشتدت الديماجوجية. نقرأ فى اليوميات: "فى الوقت الحالى، كلمات السر السلبية هى الأهم! لتسقط الحرب الإمبريالية! أوقفوا الحرب، أوقفوا إراقة الدماء! اطردوا الحكومات المؤيدة للحرب! اسأل الآن سؤال السلام" (٢٤ أكتوبر ١٩٣٩). أراد الجهاز الأعلى للاتحاد السوفيتى إخفاء حقيقة أنه مسؤول بشكل أساسى عن الحرب وأنه بدونها لن يكون هناك صراع. كانت هذه هى الصيغ التى، وفقًا لتوجيهات الكرملين و"الكومنترن"، كان من المقرر نشرها على الجماهير، خاصةً فى أوروبا الغربية.

إذا كان بوتين قد نجح فى غزو أوكرانيا، فهل كان سيفرض نوعًا من "اتفاقية المساعدة المتبادلة" عليها؟ فى هذه الحالة، كان من الممكن أن تتحدث دعاية الكرملين عن أوكرانيا التى تقوم بنفسها بعملية ثورية من أجل أن تصبح روسية؟ التاريخ هو سيد الحياة!.



معلومات عن الكاتب

سيباستيان ماركو تورك.. دكتوراه فى الآداب من جامعة السوربون باريس وأستاذ جامعى وكاتب عمود، يقارن بين الخطاب السوفيتى إبان الحرب العالمية الثانية وبين الخطاب الروسى الحالى ليصل إلى القول بتطابق الخطابين، من وجهة نظره التى يسترشد (لدعمها) بكتاب "كتاب شاطىء 101" ويضم مذكرات القائد الشيوعى البلغارى جورجى ديميتروف المتوفى عام 1949.

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