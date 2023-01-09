الإثنين 09/يناير/2023 - 10:26 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 يناير 2023 في مصر، استقرارا ملحوظا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1800 جنيه وسط عمليات تنازل كبيرة عن الدولار في بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الـ 25%.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر في محلات الصاغة بدون مصنعية 1800 جنيه للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1543 جنيه.

سعر جرام ذهب عيار 14

وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1200 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين والأكثر طلبا في دول الخليج نحو 2057 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب 14400 جنيه بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب أوقية الذهب نحو 63 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2057 ألف جنيه.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال الأسبوع الأول من يناير 2023 ارتفاع بنسبة 7.5% من مستويات 1675 جنيها لعيار 21 يوم 1 يناير 2023 إلى مستويات 1800 جنيه في تعاملات اليوم، وذلك بحسب تقرير جولد بيليون لرصد حركة الذهب بالأسواق.

وقال تقرير gold Bullion، إن سوق الذهب شهد ارتفاع كبير في الطلب على السبائك والجنيهات الذهب على مدار تعاملات الأسبوع الماضي وتحديدًا عقب طرح شهادات ذات عائد 25 % في البنك الأهلي وبنك مصر، الأمر الذي دفع الأسعار للصعود بصورة لافتة خاصة في تعاملات يومي الأربعاء والخميس كما ساهم صعود سعر أونصة الذهب عالميا لمستويات 1866 دولار في ارتفاع الأسعار بالسوق المصري

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.