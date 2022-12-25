سعر الذهب مساء اليوم الأحد 25-12-2022 في سوق الصاغة

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 07:23 م

سجلت أسعار الذهب استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الأحد المسائية 25-12-2022، في سوق الصاغة المصرية، مع ثبات سعر أوقية الذهب في السوق العالمية عند مستوى 1798 دولارا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، الصاغة المصرية عند مستوى 1920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1680 جنيها محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، نحو 1440 جنيهًا في أسواق الذهب المصرية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21، نحو 13440 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذهب، قد أكد أنه سيتم إيقاف مصدري الذهب، الذين يمتنعون عن إيداع حصيلة تصدير الذهب في حساب تابع لهم بأحد البنوك المصرية، وفق قرار البنك المركزي الأخير.

وجه البنك المركزي المصري، الأحد، البنوك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، لمنعهم من إجراء أي عمليات مستقبلا.

وقبل التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.