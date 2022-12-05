إندونيسيا تستأنف دوري كرة القدم بدون جمهور بعد شهرين من تدافع مميت

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 09:10 م

استأنفت إندونيسيا مباريات دوري كرة القدم بدون جمهور، بعد مرور شهرين على حادث التدافع المميت الذي وقع بمدينة مالانج وأسفر عن مصرع 135 شخصًا.

وقال وزير الشؤون الأمنية في إندونيسيا، محفوظ إم دي - قبل بدء المباريات حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الاثنين إنه سيتم الانتهاء من موسم دوري كرة القدم، على أن يتم استكمال المباريات المقررة سابقًا، مضيفًا أن المباريات سيتم عقدها بدون جماهير في المدرجات، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت هذا القرار "لدعم مستقبل كرة القدم الوطنية".

وكانت إندونيسيا قد شهدت أحد أسوأ كوارث الاستادات في العالم قبل شهرين، إذ كان من بين الضحايا القتلى أكثر من 40 طفلًا.