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الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالفيديو.. خبير اقتصادي: الادخار في الذهب الأفضل للمواطن المصري حاليًا

الذهب
الذهب
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قال محمود داوود، الخبير الاقتصادي، إن هناك فرقا بين الاستثمار والادخار، مشيرًا إلى أن السيدات تختزن الذهب كادخار وليس استثمارا.

وأضاف "داوود"، في حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الادخار الحقيقي في الذهب يكون في المشغولات الذهبية التي لا يوجد بها مصنعية كبيرة أو فصوص تقلل من سعرها عند بيعها.

وتابع، أن الادخار أفضل للمواطن المصري من الاستثمار في الوقت الحالي، والادخار في الذهب هو الأفضل قولا واحدًا. 

وأردف، أن الاستثمار يكون بشراء شيء ما وتركه لفترة زمنية طويلة الأمد للاستثمار فيه، موضحًا أن الادخار هو الحفاظ على قيمة الجنيه في صورة ذهب أو منتج ما، وما تقوم به السيدات بشراء الذهب هو ادخار وليس استثمارا. 

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