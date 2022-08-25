ads
الخميس 25 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أَغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدمًا بنسبة 0.25 %، مسجلا 12.187,17 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17 % ليستقر عند 986,76 نقطة، كما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.52 % مسجلا 913,11 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما يزيد عن 64,83 مليون درهم مغربي، وتجاوزت رسملة البورصة 632,44 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب ارتفاع