مهران: التعليم الفني هو الملجأ الأخير للعالم من أجل النمو والتطور

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 10:51 م

قال المهندس محمود مهران، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التعليم الفني يجب أن يكون حقيقيًا تطبيقيًا أي يكون بنظام الجدارة ولتحقيقه يجب أن تتوافر كل عناصر التدريب من المدرب الكفء والأدوات الحديثة والبرامج المتطورة التي تتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف، أن العالم أصبح يعمل بالجيل الخامس، فالتدريب الجيد بعيد عن نظام التلقين يؤدي لنجاح منظومة التعليم الفني.

وأكد مهران، أن التعليم الفني هو الملجأ الأخير للعالم من أجل النمو والتطور، ولنجاح التعليم الفني في مصر يجب إيقاف الاستيراد كليًا، موضحًا أن الملتحقين بالتعليم الفني وصلوا إلى 58%.

وأوضح، أن مصر لديها حوالي 15 جامعة تكنولوجية أي حوالي 100 كلية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية سيكون لها دورًا مهمًا في تطوير التعليم الفني.

وذكر المهندس محمود مهران، أن مصر لغت التعليم التقني، وأصبح التعليم الفني مقتصر على 3 سنوات، ولو أراد الطالب أن يصبح تقنيًا يذهب للمعهد من أجل الحصول على الدبلوم في دراسة لمدة عامين.