بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 02:18 ص

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدمًا بنسبة 0.31%، مسجلًا 11.868.3 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.37% ليستقر عند 959.97 نقطة، كما زاد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.34% مسجلًا 887.96 نقطة.