أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدمًا بنسبة 0.31%، مسجلًا 11.868.3 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.37% ليستقر عند 959.97 نقطة، كما زاد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.34% مسجلًا 887.96 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدمًا بنسبة 0.31%، مسجلًا 11.868.3 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدمًا بنسبة 0.31%، مسجلًا 11.868.3 نقطة.