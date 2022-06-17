أكرم ناجي: كريم محمود عبد العزيز تألق فى "البيت بيتي" وسيصبح نجم شباك قريبًا

الجمعة 17/يونيو/2022 - 04:02 م

يعرض حاليًا مسلسل "البيت بيتي" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر على منصة شاهد vipحيث ينتظر الجمهور عرض الحلقة الثامنة الليلة بشغف كبير.

من ناحية أخري قال الناقد الفني أكرم ناجي أنه أصيب بالصدمة عندما شاهد مسلسل "البيت بيتي" ولكنها ليست صدمة سلبية بل إيجابية معربًا عن سعاته بالمسلسل خاصة أنه يمتلك كل عوامل النجاح من سيناريو جيد جدًا وكوميديا موفقة.

وأكد أن خالد مرعي مخرج متميز كما أن موسيقي مودي الإمام المتناغمة مع كل مشهد أضافت كثير للعمل.

وأضاف أن الفنان كريم محمود عبد العزيز تألق بشكل كبير ويتوقع له أن يصبح من نجوم الشباك في الكوميديا قريبًا.

وتابع أن أسوأ ما فى المسلسل أنه يتمضن 10 حلقات فقط مؤكدًا أن الجمهور يحتاج المزيد من الجرعة الكوميدية اللايت التى يتم تنفيذها بحرفية شديدة.

وأشار أن دور الفنان مصطفى خاطر موفق جدًا بعيدًا عن الإختيارات المعتاده لنجوم مسرح مصر.

واختتم أن مشاهد الرعب كانت جيدة من تنفيذ ومونتاج واضاءه، مشيرًا أن مسلسل البيت بيتي واحد من أفضل مسلسلات ٢٠٢٢ ويتمنى عمل جزء ثاني منه قريبًا.

وتعرض أحداث مسلسل «البيت بيتي» الحلقة الثامنة يوم الأربعاء من كل أسبوع على منصة شاهدة VIP، حيث تعرض حلقتين في كل أسبوع إذ إن مسلسل «البيت بيتي» مكون من عشر حلقات فقط وينتهي بعدها.

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي حول الشاب بينو الذي يلعب دوره الفنان مصطفى خاطر وهو شاب في مرحلة الثلاثين من عمره وهو شاب مستهتر وكان يقيم في أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة التي يمتلكها والده.

وعند وفاة والد بينو، ينتقل إلى محافظة القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي تركه والده له والذي يوزع بينه وبين شقيقيه كريم ويجسد دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز وشقيقته شيرين وتجسد دورها الفنانة إيمان الشريف، ويكتشف أن حصته من الميراث يقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بينو بأحداث وظواهر غريبة ومرعبة تحدث داخل هذا القصر ويتعرض لها أيضا السائق كاركيري.

يذكر أن "البيت بيتي" يشارك في بطولته كريم عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، إخراج خالد مرعي.