مركز الحوار يكرم سفير الأرجنتين بالقاهرة

الخميس 16/يونيو/2022 - 02:19 م

كرم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية السفير إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، وسلم الدكتور هشام مجدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحوار للبحوث والدراسات الإنسانية درع المركز للسفير الأرجنتيني تقديرًا لجهوده وإسهاماته في تعزيز العلاقات المصرية الأرجنتينية.

وجاء ذلك في نهاية الندوة التي نظمها مركز الحوار بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة بمقر مكتبة مصر العامة بالقاهرة تحت عنوان "مصر والأرجنتين.. ٧٥ عاما من التعاون المشترك"، والتي عقدت على هامش الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأرجنتين.

شارك في الندوة مجموعة من السفراء والدبلوماسيين، جاء على رأسهم سفراء دول أسبانيا، البرازيل، فنزويلا، كوبا، أوروجواي، وجواتيمالا. هذا بالإضافة إلى السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية.

وانعقدت الندوة في إطار الاهتمام الذي يوليه مركز الحوار لمنطقة أمريكا اللاتينية ودولة الأرجنتين على وجه أخص، وهو ما يتفق ورؤية القيادة المصرية في إطار حرصها على تعميق العلاقات وزيادة مساحات التعاون المشترك مع دولة الأرجنتين.

خرجت الندوة بمجموعة من الرؤى والأفكار نحو رؤية مستقبلية لمزيد التعاون بين البلدين، فقد طرحت أوراق العمل مجموعة من التوصيات لتعزيز العلاقات بين مصر والأرجنتين، وجاء على رأسها إعطاء المزيد من الاهتمام لمجالي التعليم والثقافة في مجالات التعاون المشترك، نظرا لدورهما الكبير في تقريب الشعوب وتعريف الشعبين المصري والأرجنتيني بمفردات الثقافة في كلا المجتمعين.

جدير بالذكر أن الندوة ليست الأولى التي يعقدها مركز الحوار حول علاقات مصر بالدول اللاتينية، فقد سبق ونظم المركز العديد من الفعاليات في هذا الإطار، هذا فضلا عن الدورية الربع سنوية "شئون لاتينية" التي يصدرها المركز، وصدر عددها الثاني خلال إبريل ٢٠٢٢.