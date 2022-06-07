كورونا في العراق.. تسجيل 117 إصابة جديدة

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 04:46 ص

سجل العراق 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من دون أن يسجل أي حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2328787 إصابة والوفيات 25221 وفاة.