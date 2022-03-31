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الخميس 31 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 8 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 13 ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55688 شفي منها 51576 حالة وتوفي 3140 حالة.

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