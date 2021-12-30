مروة عبد المنعم : “سوبر مامي” يرفع المستوى الثقافي للأمهات

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 08:58 م

أكدت مروة عبد المنعم التى سيتم تكريمها من بين الأمهات بمقر البوابة نيوز سعادتها البالغة، خاصة أن هذا التكريم يمثل تقدير من أعرق المؤسسات الصحفية لدور الأم في حياة الأسرة.

وأعربت “مروة” عن اعتزازها بكتاب "سوبر مامى" التى قامت باعداده الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة والذي سوف يساهم فى رفع المستوى الثقافي والفكرى للأمهات خلال الفترة المقبلة.

أضافت أن الأم هى إحدى الركائز الأساسية فى الأسرة وتعد العمود الفقري للمنزل نظرا للدور اللامحدود التي تقوم به مع أسرتها وتقديمها للعديد من التضحيات طوال حياتها.

ويحتوي كتاب "سوبر مامي" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب على عدد مهم من النصائح للأمهات في اتباع الطرق الصحيحة لتنشئة أطفالهم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة أعادت تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل روشتات طبية للأمهات بصياغة تناسب جميع المستويات وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.

وحرصت أستاذ علم النفس على إجراء لقاءات عديدة مع عدد كبير من الأمهات للوقوف على ما يؤرقهن والاستماع إلى مشاكلهن، لتقف وبدقة على العلل قبل أن تضع على عاتقها وصف الدواء لهن.