اقتصاد آخر الليل.. الإثنين 27 ديسمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 27 ديسمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
عمرو طلعت يترأس اجتماع الدورة 25 لمجلس وزراء الاتصالات العرب
https://www.albawabhnews.com/4494024
خبير: إنتاج سيارات كهربائية بالتعاون مع شركات خاصة لا علاقة له بإحياء شركة النصر
https://www.albawabhnews.com/4494006
بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية وجمعية البحوث الاقتصادية
https://www.albawabhnews.com/4493942
هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات الأحد
https://www.albawabhnews.com/4493885
"طلبات مصر" تنهي حملة توعية بأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا
https://www.albawabhnews.com/4493866