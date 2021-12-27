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الإثنين 27 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. الإثنين 27 ديسمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 27 ديسمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

عمرو طلعت يترأس اجتماع الدورة 25 لمجلس وزراء الاتصالات العرب

https://www.albawabhnews.com/4494024

خبير: إنتاج سيارات كهربائية بالتعاون مع شركات خاصة لا علاقة له بإحياء شركة النصر

https://www.albawabhnews.com/4494006

بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية وجمعية البحوث الاقتصادية

https://www.albawabhnews.com/4493942

هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات الأحد

https://www.albawabhnews.com/4493885

"طلبات مصر" تنهي حملة توعية بأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا

https://www.albawabhnews.com/4493866

أورنچ تكرم 5 سيدات بعد فوزهن في «نساء رائعات»

https://www.albawabhnews.com/4493844

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