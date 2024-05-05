باحث يكشف أبرز ملفات النقاش على طاولة مباحثات ماكرون والرئيس الصيني

قال بير أنطوان، الباحث في الشؤون الصينية، إن زيارة الرئيس الصيني لفرنسا، تعتبر المرة الأولي الذي تقوم بها الصين لزيارة لفرنسا منذ 5 أعوام.

وأضاف "أنطوان"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون، سيطلب من الرئيس الصيني التدخل من أجل إيقاف الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار إلى أن الزيارة الصينية ستفيد بشكل كبير فرنسا، فيما يتصل بالعلاقات التجارية مع الصين، وخفض العجز الذي يهدد فرنسا في الأونة الأخيرة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه إلى أن الرئيس الفرنسي سيطلب من نظيره الصيني، ضرورة التوصل لهدنة بين أوكرانيا ورورسيا من أجل دورة الألعاب الاولمبية، من خلال استغلال العلاقة بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي.