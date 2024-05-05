انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم الأحد، جثة شاب مجهول الهوية، من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة الجثة للتوصل لأهليته، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي لعمليات النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الحادث، وجرى انتشال الجثمان، ونقله بمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، يرتدي كافة ملابسه، وعثر عليها بواسطة الأهالى بالمنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.