برتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية وجمعية البحوث الاقتصادية

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 05:21 م

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة فرع القرية الذكية .

ويهدف البروتوكول إلى توثيق أواصر التعاون بين الجانبين في دعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب و البحث العلمي إدراكا لأهمية التنسيق والتشاور بينهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصةً في المجالات الاقتصادية والعلمية المختلفة.

وجرى الاتفاق دعم التعاون العلمي في مجال البحث الأكاديمي من أجل توثيق الروابط الأكاديمية وتنشيط التعاون بينهما في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، مثل دعم قضايا العمل العربي المشترك وبالأخص في المجال الاقتصادي ،و تعزيز سبل تطوير البحث العلمي والأكاديمي في المجال الاقتصادي.

كما تعمل الاتفاقية أيضا على تنسيق الزيارات لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والدولية مع تبادل الخبرات والكفاءات العلمية والبحثية والأكاديمية في المجال الاقتصادي، ويكون التعاون بصفة رئيسية في الأنشطة المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن أهم هذه الأنشطة تلك المتخصصة في مجال التدريب والبحوث والتي تعمل علي تبادل الأساتذة والخبراء من مختلف التخصصات للمشاركة في تنفيذ مهام البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والأكاديمية.

وشملت الاتفاقية إقامة الندوات العلمية والمؤتمرات السنوية والحلقات النقاشية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما يعزز البحث العلمي والنشاط الأكاديمي، وخاصةً مثل تنظيم المؤتمر العلمي الاقتصادي السنوي الذي يعمل علي توطيد العلاقات بين سائر الاقتصاديين العرب والجمعيات والمؤسسات العلمية المناظرة في الوطن العربي وخارجه.