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الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقرت اسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق المصرية، وذلك خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 ،  وجاءت الأسعار على النحو التالي: 

 البنك الأهلي المصري: نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

بنك مصر: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

البنك التجاري الدولي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الأهلي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك الإسكندرية: نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 
 أبو ظبي الأول: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول:  نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك العربي الأفريقي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك المصري الخليجي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر إيران للتنمية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك فيصل الإسلامي : نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع. 
 بنك أبوظبي التجاري: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
 بنك التنمية الصناعية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الامارات دبى الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
 الأهلي الكويتى: 15.68 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع. 

مصرف أبوظبي الإسلامى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع. 

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