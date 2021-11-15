صوت الناس.. مواطنو قرية قرقشندة يطالبون محافظ القليوبية بافتتاح البريد الجديد

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 07:08 ص

يعاني مواطنو قرية قرقشندة التابعة إلى مركز طوخ بمحافظة القليوبية من الازدحام الشديد في مكتب البريد القديم من أجل إجراء مصالحهم وذلك بالرغم من ضيق مساحته، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح المواطنون أنه تم الانتهاء من تشطيب مبني البريد الجديد بالقرية من الداخل والخارج منذ ما يقرب من ستة أشهر وأشاروا إلى أن مبني البريد الجديد مغلق رغم الانتهاء من تشطيباته. ويطالب المواطنون اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة افتتاح مبني البريد الجديد وتشغيل خدماته لتخيفف الازدحام بالمبني القديم.