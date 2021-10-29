والد ياسمين صبري : "عيشتها حياة محترمة لكنها ترد بالكذب"

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 11:15 م

لم يستطع الدكتور أشرف صبري والد النجمة ياسمين صبري أن يصمت على التصريحات الأخيرة لابنته التي أدلت بها فى أحد البرامج حول انقطاع علاقتها به منذ سنوات وحياتها بعيداً عنه، حيث قام بالرد على هذه التصريحات من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال منشور طويل وبعض الصور من حفلة خطوبتها الأولى التي تمت في منزله.

ونشر أشرف صبري الصور معلقاً عليها "بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟".

مضيفاً "أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها".

وتابع "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته مجوش مش حيهتم ببنته؟.. أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا".

واختتم منشوره قائلاً "اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها؛ وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل".

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