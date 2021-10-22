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الجمعة 22 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أميرة صابر: تنسيقية شباب الأحزاب حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية

أميرة صابر
أميرة صابر
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قالت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تنتهج المعارضة على أرضية وطنية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «أعارض أي سياسات ضد المواطن أو حقوقه الاجتماعية»، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمثابة حجر حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية.

وأكدت ضرورة احترام رأي الأغلبية في النهاية داخل البرلمان، منتقدة تحول معيار تقييم النائب البرلماني من القدرة على التشريع والرقابة بشكل رشيد إلى تنفيذ النواحي الخدمية.

 

 

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية الأحزاب