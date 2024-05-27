تعليم الجيزة يحصل على المراكز الأولى فى المسابقات الموسيقية

شارك طلاب تعليم الجيزة بالتعاون مع توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية مسابقات التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية وذلك بالمشاركة فى المسابقة القمية بالمراحل ( رياض الأطفال - الابتدائية والوافدين - الثانوية )

وكانت نتيجة المسابقات كالتالى :



١- فوز الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة ( رياض الأطفال ) فى المسابقة

٢- فوز الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

للمرحلة ( الابتدائية ) فى المسابقة

٣- فوز الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة ( الابتدائية وافدين ) فى المسابقة

٤- فوز الجيزة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية للمرحلة ( الثانوية ) فى المسابقة

وذلك بإشراف عام سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية و داليا محمود موجه عام التربية الموسيقية بالجيزة و الموجهين أوائل الإدارات الفائزة

-موجة أول إدارة ٦ أكتوبر الأستاذة إيمان عبد الله خاطر

-موجة أول إدارة العمرانية الأستاذة ثناء عبد القادر

-موجة أول إدارة حدائق أكتوبر الأستاذة فاتن فرج

-موجة أول إدارة الدقى الأستاذة هبة إبراهيم شندى

وتقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بالتهانى للطلاب الفائزين ومدارسهم وإداراتهم ومشرفيهم والشئون التنفيذية بالمديرية وتوجيه عام التربية الموسيقية متمنيا لتعليم الجيزة المزيد من التقدم والتميز والنجاح

