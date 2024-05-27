التفاصيل الكاملة لجنوح سفينة بسواحل مدينة سفاجا

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الاثنين، إخطارا، من جمعية الانقاذ البحري، يفيد بتلقي الجمعية بلاغ استغاثة مفاده تعرض إحدى السفن التي تعمل بالخدمات البترولية للجنوح بإحدى المناطق الصخرية المواجهة لمدينة سفاجا شمال محافظة البحر الأحمر.

وأكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والبيئة بالبحر الاحمر، ان الجمعية تلقت بلاغ استغاثة من إحدى السفن التابعة لإحدى الشركات المصرية، مشيرا ان السفينة تحمل علم احدي الدول الاجنبية بالكاريبي، ويصل طولها نحو 78 مترًا.

وأوضح الطيب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان السفينة جنحت بالقرب من شواطئ مدينة سفاجا شمال المحافظة، موضحا أن سبب الجنوح سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الاحمر.

وأضاف، أن الجنوح تسبب في الارتطام بإحدى الصخور، والتي أدت إلى تسرب للمياه بغرف الماكينات، ما أعاق حركتها والإبحار مجددًا.

وكشف الطيب، عن أن الإنقاذ تلقت اتصالا للمساعدة في المشكلة الفنية التي تعرضت لها السفينة، لافتا إلى أن طاقم السفينة الجانحة بخير ولم تحدث بينهم أي إصابات.

وقال الطيب، إن الجمعية أرسلت لجنة لفحص السفينة بواسطة غواصين وفريق عمل، موضحا أن الطاقم يحمل أحدث المعدات والكاميرات لتصوير بدن السفينة من أسفل، وتم إخطار الأجهزة المختصة بالواقعة.