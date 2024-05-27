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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حركة فتح: إسرائيل ارتكبت مجزرة في رفح الفلسطينية ولا تبالي بالقانون الدولي

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة
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أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أن إسرائيل ارتكبت جريمة ومجزرة في مخيم النازحين في رفح الفلسطينية ولا تبالي بالقانون الدولي.


وقال المتحدث - في تصريح لقناة "النيل للأخبار" اليوم /الاثنين/ - إن إسرائيل ترى أن هناك من لايزال يوفر لها الحماية والدعم وبالتالي هي لم تلتفت لكل ما صدر عن المنظومة الدولية من قرارات، مضيفا أن الاحتلال لم يشعر حتى هذه اللحظة أن هناك ما يجبره على الالتزام والتقيد بقرارت المنظومة الدولية وهو يهتم أكثر بموقف الولايات المتحدة الأمريكية.


وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أنه طالما أن واشنطن توفر لإسرائيل الغطاء وتدافع عنها في كل محفل دولي، فإنها ستشعر أن بإمكانها المضي في الجرائم.


كما أكد أن المطلوب من القرارت التي تصدر عن أي منظمة دولية أن تكون لها مخالب.. أي إجراءات تنفيذية تجبر الاحتلال على التقيد بها وتدفع الولايات المتحدة على التوقف عن الدفاع عن هذه الجرائم.
 

المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إسرائيل مخيم النازحين رفح الفلسطينية