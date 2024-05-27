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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الخميس.. "الكنيسة ترنم" تنظم حفل "أنا هو الماحي ذنوبك"

فريق ترانيم الكنيسة
فريق ترانيم الكنيسة ترنم
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تنظم خدمة الكنيسة ترنم التابعة لرابطة الإنجيليين- رئاسة الطائفة الإنجيلية، حفل ترنيم وتسبيح تحت عنوان “أنا هو الماحي ذنوبك"، وذلك يوم الخميس 13 يونيو 2024 وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة . 

يقام الحفل برعاية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ومن المقرر أن يشارك بحضور اللقاء، وبقيادة المايسترو ناير ناجي .

كما من المقرر أن يشارك بالحضور ايضا الدكتور القس يوسف سمير رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر وراعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، وقساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، وعدد من رجال الدين المسيحي من الطوائف والمذاهب المسيحية المختلفة .

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