الخميس.. "الكنيسة ترنم" تنظم حفل "أنا هو الماحي ذنوبك"

تنظم خدمة الكنيسة ترنم التابعة لرابطة الإنجيليين- رئاسة الطائفة الإنجيلية، حفل ترنيم وتسبيح تحت عنوان “أنا هو الماحي ذنوبك"، وذلك يوم الخميس 13 يونيو 2024 وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة .

يقام الحفل برعاية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ومن المقرر أن يشارك بحضور اللقاء، وبقيادة المايسترو ناير ناجي .

كما من المقرر أن يشارك بالحضور ايضا الدكتور القس يوسف سمير رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر وراعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، وقساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، وعدد من رجال الدين المسيحي من الطوائف والمذاهب المسيحية المختلفة .