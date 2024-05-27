الليلة.. الاتحاد يبحث عن الثلاث نقاط أمام النصر فى "الكلاسيكو السعودى"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء الليلة، نحو ملعب "الأول بارك"، لمتابعة كلاسيكو الدورى السعودى، والذى يستضيف فيه فريق النصر، نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة دورى "روشن".

اختبار صعب للنصر

وسيكون النصر الليلة في اختبار صعب أمام نظيره الاتحاد، الذى يسعى لخطف المقعد المؤهل لبطولة كأس آسيا 2، فى "كلاسيكو الدورى السعودى".

ويبحث فريق النصر عن الفوز فى تلك المباراة رغم انها تحصيل حاصل أمام الاتحاد ، لكنها تحمل إثارة كبيرة، وذلك لمصالحة جماهيره الحزينة بعد موسم غير موفق.

ويتربع فريق النصر في وصافة ترتيب الدورى السعودى برصيد 79 نقطة، خلف الهلال البطل بفارق 14 نقطة.



الاتحاد يبحث عن النصر

بينما يتنافس فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 54 نقطة، مع التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 56، على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2.

وسيقاتل الاتحاد صاحب المركز الخامس ب54 نقطة لانتزاع النقاط كاملة، على أمل تعثر التعاون الرابع في مواجهة الاتفاق لاقتحام المربع الذهبي وضمان مقعد في دوري أبطال آسيا 2.

ختام الدورى السعودى

وتختتم مساء اليوم الأثنين، منافسات الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، عندما تقام الجولة الأخيرة بين جميع الفرق فى توقيت واحد، يتنافس فيها أكثر من فريق على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2، وعلى مقعد البقاء فى الدورى للموسم المقبل.



وتوج فريق الهلال باللقب للمرة الـ 19 فى تاريخه، وللمرة السادسة فى آخر 8 مواسم، بعد ان حصد 93 نقطة، خلال 33 جولة لم يتذوق فيها طعم الهزيمة، وتعادل فى 3 جولات، وهز شباك خصومه بـ 99 هدف، كأقوى خط هجوم فى الدورى حتى الآن، وأقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 22 هدف فقط.



بينما يتنافس 4 فرق، وهم الرياض صاحب المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، وأبها صاحب المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، والطائى صاحب المركز الـ 16 برصيد 31 نقطة، والأخدود صاحب المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة، على الهروب من المقعدين المخصصين للهبوط لدورى الدرجة الأولى.