مصرع شخصين وإجلاء ما يقرب من 800 ألف جراء إعصار "ريمال" في بنجلاديش

أعلنت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش، مصرع شخصين وإجلاء ما يقرب من 800 ألف شخص من المناطق الأكثر عرضة للخطر، جراء إعصار "ريمال" الذي ضرب الساحل الجنوبي للبلاد وكان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 111 كيلومترا في الساعة.



وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ أن الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب البلاد، كما غمرت مياه الأمطار العديد من القرى الساحلية.

من جانبه، قال المسئول البارز بوزارة إدارة الكوارث، كامرول حسن، إنه لم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار مادية جراء الإعصار، موضحا أن المياه غمرت بعض المناطق الساحلية.



وأفاد وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش، محب الرحمن، بأنه تم نشر متطوعين لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى الملاجىء، كما أغلقت الحكومة جميع المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر.



وقد أودت الأعاصير بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في بنجلاديش خلال العقود الأخيرة، لكن عدد العواصف العاتية التي تضرب سواحل البلاد سنويا ارتفع بشكل حاد من عاصفة واحدة إلى ما يصل إلى 3 عواصف، وذلك بسبب التغيرات المناخية.