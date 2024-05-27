رئيس مجلس الدولة الصيني: العلاقات بين بكين وطوكيو وسول لم تتغير رغم التحولات العالمية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين بكين وطوكيو وسول، التي يفصل بينها شريط مائي، لم تتغير على الرغم من التحولات العالمية العميقة.



وأضاف لي تشيانج- في اجتماع القمة الثلاثي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، في نسخته التاسعة، والذي عقد بالعاصمة الكورية الجنوبية (سول)- أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد العالم تغيرات عميقة، ولكن ليس من الصعب أن نجد أنه من بين التغيرات العديدة والمعقدة، هناك أيضا أشياء كثيرة لم تتغير، لا سيما رغبة الدول في السعي إلى تعاون متبادل المنفعة ومربح للجميع وتطلع الشعوب للعيش في سلام وتنمية ورضا، وعلاقة الدول التي يفصل بينها شريط مائي.



وأكد لي تشيانج- حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- أن روح التعاون التي تشكلت استجابة للأزمات، فضلا عن المهمة المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الازدهار والاستقرار الإقليميين لم تتغير، مضيفا أن الغرض والطموح الأصليين للتعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية يكمنان في تعزيز التنمية وتدعيم التعاون في شرق آسيا والحفاظ على السلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

