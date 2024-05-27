رئيس جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مسائية لإزالة الإشغالات والتعديات

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مسائية مكبرة بأحياء المدينة، وذلك للقضاء على مظاهر التعديات والإشغالات وظاهرة الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضارى وخطوط التنظيم بمدينة دمياط الجديدة.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى تنفيذا ً لتوجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات، وإسترداد حق الدولة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن الجديدة.

نوه رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة ( كراسى، إستاندات، موازين، فاترينات السجائر......إلخ )، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع إستكمال الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال تلك المخالفات.

فى السياق ذاته، أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة لمنع مخالفات السيرالعشوائية، تم ضبط عدد ( ٢ ) توك توك وثلاث تروسيكلات نباشين وعدد ( ٢ ) سيارة ربع نقل ، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز ومصادرتها وإستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.

شدد الدكتور مهندس محمد خلف الله، على إستمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياءالمدينة، لإنهاء أى مظاهر للتعديات والإشغالات فى مهدها، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار ال 24ساعة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.

لافتا أن حملات المتابعة والرصد تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، العميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولى لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.