تيك توكر وفيديوهات جنسية.. تفاصيل جديدة في واقعة سفاح التجمع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة ف الواقعة المعروفة إعلاميًا ب سفاح التجمع والذي أقدم فيها المتهم على قتل 4 سيدات والتخلص من جثامينهن بمناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

فيديوهات جنسية

وأوضحت التحريات أن سفاح التجمع يقوم بنشر فيديوهات عبر موقع التيك توك تحت حساب يدعي "فونكس" لتعليم اللغة الانجليزية ويدعي "كريم م م" 27 عام، وأشارت التحريات أن المتهم عثر على هواتفه عدد كبير من مقاطع الفيديوهات الجنسية والتي تخطت ال200 فيديو وجاري فحصها.

4 جرائم لـ سفاح التجمع

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة في الواقعة المعروفة إعلاميا ب سفاح التجمع الذي أنهى حياة 3 سيدات داخل شقة بكمباوند بالحي الراقي بمنطقة التجمع الخامس، أن المتهم اعترف بارتكاب جريمته الرابعة ليكون إجمالي الضحايا حتي الآن 4 سيدات.

خيانة زوجية لـ سفاح التجمع

وأضافت المصادر أن سفاح التجمع خلال التحقيقات معه أقر بارتكاب جرائمه عقب تعرضه للخيانة من زوجته قبل طلاقهم، حيث قرر الانتقام من النساء التي متعددة العلاقات، فقام باستقطاب فتيات الليل والساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مادي ثم قتلهم والتخلص من جثثهم بمناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

سفاح التجمع.. قاتل متسلسل

وأقدم "كريم م" الذي عرف بلقب سفاح التجمع، على ارتكاب جرائم قتل متسلسلة كانت ضحاياه جميعها من النساء، حيث كشف حتي الآن عن مقتل 4 سيدات، مع خضوع المتهم لتحقيقات مستمرة للكشف عن تفاصيل تلك الجرائم الدموية التي ارتكبها بحق الضحايا.

ضحايا سفاح التجمع

وكانت قد كشفت التحريات الأولية أن أسماء ضحايا سفاح التجمع حتي الآن هم كلا من "أميرة أ ع ط" 35 سنة، مقيمة بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، سبق اتهامها في قضايا دعارة، و "رحمة أ ص" صاحبة الـ19 ربيعا من عمرها، أصل إقامتها منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، واخري من مدينة نصر بمحافظة القاهرة واخري.

سفاح التجمع يستقطب فتيات الليل

وأضافت التحريات عن سفاح التجمع، أن المتهم يدعى "كريم م" عاطل يعمل في مجال التجارة، واستأجر شقة سكنية بالحي الراقي في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة قبل فترة قصيرة واستقطب ضحاياه من فتيات الليل واستدرجهن لقضاء ليلة حمراء داخل شقته التي أعد بها غرفة عازلة للصوت.

سفاح التجمع يعذب ضحاياه

كشفت التحريات أن سفاح التجمع سادي يعذب ضحيته حتى الموت داخل الغرفة المعزولة الصوت، ثم يحمل جثتها داخل شنطة سيارته ويتخلص من الجثة بالمناطق الصحراوية بعيداً عن كاميرات المراقبة بالطريق الصحراوي بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

3 مديريات أمن تسقط السفاح

مع انتشار جرائم سفاح التجمع المتسلسل الأمر الذي بث الرعب في نفوس الجميع خوفاً وهلعاً من ذلك القاتل، وعلى الفور شكلت الأجهزة المعنية فريق بحث مكثف بالقاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لسرعة ضبط سفاح التجمع ونجحت الجهود في تحديد هويته وضبطه بعد أقل من 12 ساعة.

جثة تقود الأمن لقاتل متسلسل

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في عقدها الثالث لا ترتدي ملابس وملقأة بالقرب من محور 30 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، وخلال عمليات البحث تم العثور علي جثتين لسيدتين أخرتين وبجسامين الثلاثة اثار تعذيب شديد، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة وبورسعيد والاسماعيلية تم ضبط المتهم.

قرارات النيابة العامة

من جهتها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما آخرين وأمرت النيابة بانتداب طبيباً شرعياً لتشريح جثث المجني عليهن وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وتسليم الجثامين لذويهن عقب بيان الصفة التشريحية لهن لاستكمال إجراءات الدفن، واصطحب فريقاً من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جرائمه وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

هروب خلال تمثيل الجريمة

وخلال الجزء الأخير من تمثيل سفاح التجمع الجريمة في منطقة التجمع حيث يقوم المتهم بحمل الشخص الذي يؤدي دور الضحية ووضعه بالسيارة، استغل الموقف واستقل السيارة محاولا الهرب، إلا أن أجهزة الأمن لاحقته وضيقت عليه الخناق، وألقت القبض عليه سريعًا بالتجمع الخامس.