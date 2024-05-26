أكد السفير روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي وتعمل من أجل إقرار السلام لأبنائها.

جاء ذلك في كلمته باللقاء الصحفي الذي نظمه المركز الثقافي الروسي في الإسكندرية "البيت الروسي" اليوم الأحد، بعنوان "روسيا والنظام الدولي الجديد"، بحضور ارسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وأدار اللقاء الدكتور محمود عزت رئيس إدارة الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف «ميروشنيك»: «إن بعض الدول تزعم أن روسيا لا تريد التفاوض من أجل السلام، ولكن ذلك غير صحيح حيث سعت موسكو إلى حل النزاع من خلال جولات المفاوضات التي تمت بالفعل لإحلال السلام مع أوكرانيا خلال السنوات الماضية، ومنها جولة جنيف للتفاوض بشأن دونباس، ولكن أوكرانيا لم توفي بالتعهدات».

وعن انتهاء الصراع الأوكراني، يقول السفير روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية بأن روسيا حريص على إنهاء الصراع الأوكراني بالحلول الدبلوماسية.

وأضاف سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية: «كانت هناك أيضًا جولة نورمندي برعاية روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، وهم لم يكونوا على استعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حتى تولى زيلنيسكي رئاسة أوكرانيا وأفسد كل صيغ السلام».

على خلفية ذلك، قام السفير روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، بعرض بعنوان الحقيقة الوحشية حول جرائم نظام كييف الأدلة الفوتوغرافية داخل الأراضي الروسية.

وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية: «أقامنا هذا المعرض في عدد من الدول وفكل معرض تحتوي على صور جديد تكمل الصور التي قبلها، حيث أن كل صورة ولها قصة».

وكما حكى السفير قصص وحكايات لعدد من الصور التي تظهر قذف المنشآت الهامة والصحية بجانب قتل الأطفال والرجال والنساء، قائلا إنها توثق معاناة المناطق الحدودية، بين أوكرانيا وروسيا.