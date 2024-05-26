بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الأحد 26 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الأحد 26 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

مستشفيات سوهاج الجامعية تودع الأشقاء الفلسطنيين عقب تماثلهم للشفاء التام

باعت كُليته بـ4 ملايين جنيه.. مفاجأة في اتهام سيدة بورسعيد بتخدير طفلها لبيع أعضائه

"أربط حزام حول رقبتها وأضربها بالكرباج".. مفاجآت جديدة في اعترافات سفاح التجمع

القبض على "الملقط" أخطر العناصر الإجرامية فى الدقهلية بـ 50 طربة حشيش و10 كيلو هيدرو

الغربية المركز الأول على مستوى الجمهورية في محو الامية لثلاث سنوات متتالية

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد الحالة الصحية لمرضى الفشل الكلوي من مصابي غزة

ارتفاع في درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

الجنايات تعاقب المتهم بالخطف والاعتداء على طفلة في بنها

مستشفيات الغربية تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل