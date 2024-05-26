القبض على "الملقط" أخطر العناصر الإجرامية فى الدقهلية بـ 50 طربة حشيش و10 كيلو هيدرو

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط "الملقط" أحد أخطر العناصر الإجرامية بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية والمطلوب ضبطه في 15 جناية وصادر ضده أحكام بالسجن بلغت 293 عامًا، وبحوزته 50 طرية لمخدر الحشيش و10 كيلو من مخدر الهيدرو وسلاح ميري مبلغ بسرقته وبندقية خرطوش.

القبض على "الملقط" أخطر العناصر الإجرامية فى الدقهلية:

البداية بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمكان إختباء "محمد.ا.أ.ا"، وشهرتة الملقط، 50 عامًا، والمطلوب ضبطه في 15 جناية والصادر ضده أحكام 10 مؤبدات وإجمالي أحكام تراوحت لـ293 سنة سجن، والمتهم في قضايا (قتل عمد - خطف - احتجتز -شروع في فتل- سرقة بالإكراه- مخدرات)، واتخاذه احدى الأوكار في القرية للإتجار بالمواد المخدرة.

على الفور كلف اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات بتشكيل حملة من ضباط الإدارة ضمت العقيد محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس ومحمد سنجاب وأحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، وبإشراف رئيس المنطقة، وجرى مداهمة البؤرة وضيط المتهم.

وعثر بحوزة المتهم على عدد 50 طرية لمخدر الحشيش، و10 كيلو لمخدر العيدرو وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة.

بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتة الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.